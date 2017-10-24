Редкую арктическую медузу сняли на видео

Группа ученых из Колумбийского университета смогла снять на видео редкую компасную медузу, которая обитает в Чукотском море. Съемка была сделана в рамках исследования, статья которого позже была опубликована в журнале Marine Ecology.

Специалисты установили, что данный вид медузы способен выживать в суровейших условиях, однако лишь в том случае, если особь достигла "взрослого" возраста.

Также в тексте статьи отмечено, что популяция компасных медуз имеет тенденцию к сокращению. Причиной этого ученые считают изменения климата, которые в целом пагубно влияют на морских обитателей, пишет korrespondent.net