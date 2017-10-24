Премьеры Молдовы и Украины обсудили совместное сотрудничество

Реализацию обязательств двусторонней повестки дня и перспективы развития молдо-украинских отношений. Эти вопросы обсудили накануне в ходе телефонного разговора премьер Павел Филип и его украинский коллега Владимир Гройсман.

Глава молдавского кабмина подчеркнул важность внедрения недавно подписанных в Кишиневе двусторонних документов.



Он отметил, что наша страна находится на заключительном этапе реализации мер вступления в силу Соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств, товаров и предметов в совместных пунктах пропуска через молдо-украинскую границу.



Обсудили премьеры и способы сотрудничества в области защиты экосистемы и устойчивого развития бассейна Днестра.





