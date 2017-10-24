В Европарламенте проведут дебаты по сексуальным домогательствам

Руководство Европейского парламента очень серьезно относится к заявлениям о сексуальных домогательствах в представительном органе и уже имеет инициативы по решению этого вопроса. Об этом говорится в заявлении Европарламента.

В документе отмечается, что с самого начала работы органа работал консультативный комитет депутатов Европарламента, который рассматривал жалобы на преследования помощников и его членов, однако до сих пор ни одной жалобы к нему не поступало.

"С шоком и возмущением я узнал о последних заявлениях о сексуальных домогательствах в Европарламенте. Однако шок сам по себе не может быть ответом", – заявил президент Европарламента Антонио Таяни.

По его словам, несмотря на то, что год назад уже были предприняты шаги для повышения осведомленности о существовании комитета по рассмотрению жалоб на преследования, необходимо и в дальнейшем повышать осведомленность об уже существующих случаях, пишет korrespondent.net

Таяни отметил, что президиум парламента проведет дебаты по этому вопросу.

Недавно британская газета The Sunday Times, интернет-портал Politico и другие СМИ обнародовали заявления женщин о различных сексуальных домогательствах и попытках потрогать их тело со стороны мужчин-европарламентариев. Женщины утверждают, что к домогательствам причастны также и немецкие депутаты, а одного из них даже называют "ведущим".

По имени называется только один 71-летний французский депутат от "зеленых", который якобы написал непристойное текстовое сообщение сотруднице другого депутата. Имена других политиков, которым вменяют сексуальные домогательства, The Sunday Times не опубликовала, как отмечается, из-за пожелания самих женщин. Они опасаются за свою карьеру и возможные юридические последствия.