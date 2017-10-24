Пышнотелая певица провалилась под сцену на шоу. ВИДЕО

Британская поп-исполнительница Джемма Коллинз оконфузилась во время своего выступления на фестивале Best TV Show. Пышнотелая артистка провалилась под сцену. Инцидент был снят на видео и обнародован в Сети, передает The Mirror.

Сообщается, что исполнительница должна была объявить на мероприятии победителя в номинации "Лучшее ТВ-шоу". Однако фактически сразу же, как только артистка назвала имя, она провалилась в специальный люк.

Этот инцидент получил освещение на местных телеканалах. При этом сама Коллинз, возмутившись произошедшим, обещает обсудить ситуацию со своими юристами, поскольку ни организаторы проекта, ни транслирующий его канал, не принесли ей извинений за случившееся, пишет korrespondent.net