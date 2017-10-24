В столице сократилось число желающих получить компенсации на тепло

Число желающих получить компенсации на тепло в столице сократилось на треть. Столичные власти получили пока болеее двух тысяч заявлений. Они утверждают, что число желающих ещё вырастет.

Напомним, подавать заявления надо в муниципальные предприятия по управлению жилым фондом или в претуры.

Компенсация покрывает четверть от оплачиваемой суммы. Всего в муниципальном бюджете на этот год на выплаты выделено 106 миллионов леев.

В прошлом году компенсации получили 35 тысяч семей. К этому моменту к теплу подключили уже 168 домов.