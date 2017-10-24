НЦБК: проект по модернизации сбора бытовых отходов в столице внедряли с нарушениями

Проект по модернизации платформ для сбора бытовых отходов в столице внедряли с нарушениями. Сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией возбудили уголовное дело. Они подозревают чиновников управления жилищно-коммунального хозяйства в превышении служебных полномочий при проведении тендеров.

Информацию подтвердил глава управления уголовного преследования Богдан Зумбряну.

Было установлено, что тендер выиграла компания, предложившая самые низкие цены. По проекту должны были установить 518 платформ.

Монтаж контейнеров начался в столице в прошлом году. Проект реализовывается в партнерстве с министерством окружающей среды на основе гранта Национального экологического фонда. Его общая стоимость 27 млн леев.

До сих пор было установлено около 200 плато и перечисленно около 7 миллионов леев. Столичные власти утверждают, что аукцион прошел без нарушений.