Также ожидается, что основная камера гаджета будет включать два модуля с разрешением 20 и 16 Мп. Что касается фронтальной, то она получит разрешение 16 Мп.

В основу флагмана ляжет процессор Snapdragon 835. Кроме того, OnePlus 5T лишится стандартного 3,5-миллиметрового разъема, сообщает korrespondent.net