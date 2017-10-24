ЮНЕСКО: в мире 264 миллиона детей не ходят в школу

Во всем мире 264 миллионов детей и подростков школьного возраста не ходят в школу. Об этом говорится в докладе Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

Так, в период с 2010 по 2015 годы начальную школу закончили 83% детей, среднюю – 69%, старшую - 45%. Только в 175 стран по всему миру предусмотрено обязательное одногодичное дошкольное образование для детей, сказано в докладе.

Равные возможности для мальчиков и девочек в начальной школе есть только в 66% стран, в средней - в 45%, в старшей - в 25%. В докладе организация приводятся данные за 2015 год.

В среднем правительства стран выделяют на образование 4,7% ВВП, посчитали в ЮНЕСКО. Таким образом, по данным организации, для качественного образования и создания равных возможностей доступа к нему в странах с низкими доходами не хватает 39 млрд долларов (около 33 млрд евро) ежегодно, пишет korrespondent.net