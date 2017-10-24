Молния ударила рядом с ребенком. ВИДЕО

В Аргентине одна из местных жительниц Каролина Котур сняла на видео молнию, которая ударила рядом с ее 12-летним сыном. Инцидент произошел неожиданно, и от ужаса женщина выронила свой телефон в ходе съемки, передает Infobae.

Издание сообщает, что мать изначально пыталась успокоить свою маленькую дочь, которая боится молнии. Однако от своей домработницы она узнала, что сын ее развлекается, стоя под зонтиком под водосточной трубой.

Женщина включила свою камеру, чтобы снять мальчика. Фактически сразу в место неподалеку от него ударила молния. От ужаса произошедшего мать выронила свой телефон, пишет korrespondent.net

Позднее она рассказала журналистам, что все обошлось благополучно: "Слава богу, что с моим сыном ничего не произошло".