Mitsubishi отзывает сотни тысяч авто из Канады и США

Японская компания Mitsubishi отзывает 161,167 тысяч автомобилей из США и Канады из-за неисправности электрических реле. Как заявили в компании, из-за неисправности реле двигатель может глохнуть или перегреваться.

Отзыву подлежат кроссоверы Outlander SUV и Outlander Sport, которые были выпущены в период с 2015 по 2017 год, седаны Lancer, реализованные за этот же период, и седаны Lancer Evolution, который сошли с конвейера в 2015 году. В Канаде должны быть отозваны 28,6 автомобилей, остальные - из США.

В Mitsubishi заявили, что пока нет сообщений о происшествиях или травмах из-за реле, которое может уменьшить подачу электричества к двигателю. Японская компания уведомит владельцев машин о дефекте в октябре, все ремонтные работы по замене некорректно работающих деталей будут произведены дилерами бесплатно, сообщает korrespondent.net