США вернули архив закрытого в Сан-Франциско консульства РФ

США передали посольству РФ в Вашингтоне архив закрытого ранее российского генконсульства в Сан-Франциско. Об этом российская дипмиссия сообщила на странице в Facebook.

"Американские власти так и не предоставили нам доступ в здание генконсульства России в Сан-Франциско, закрытого их решением со 2 сентября, в целях вывоза консульского архива. Вместо этого они самостоятельно упаковали и вывезли его в Вашингтон. Сделано это было вопреки неоднократным протестам МИД России и посольства РФ в США. 23 октября архив передан в посольство", – говорится в заявлении.

В посольстве напомнили, что консульские архивы и документы являются "неприкосновенными в любое время и независимо от их местонахождения", сообщает korrespondent.net

"Своими действиями американская сторона в очередной раз грубо нарушила соответствующие положения Венской конвенции", – подчеркивается в сообщении посольства.

В заявлении дипмиссии указано, что пренебрежительные действия Вашингтона открыли возможность аналогичного обхождения с представительствами США в России.

Напомним, США потребовали от России ко 2 сентября закрыть генконсульство в Сан-Франциско и два консульских объекта в Вашингтоне и Нью-Йорке.