Обнародован рейтинг лучших диджеев мира

Составлен рейтинг ТОП-100 лучших диджеев мира по версии журнала DJ Mag. Первую позицию в списке занимает 21-летний голландец Мартин Гаррикс, который лидирует уже второй год подряд.

В прошлом году Гаррикс также был признан самым молодым диджеем, включенным в рейтинг DJ Mag.

На втором месте идет бельгийский дуэт Dimitri Vegas & Like Mike. А замыкает тройку лидеров нидерландский диджей Армин ван Бюрен, в прошлом пять раз лидировавший в данном рейтинге, пишет korrespondent.net

Также в ТОП-10 вошли Hardwell (Роберт ван де Корпут), Tiësto (Тейс Вервест), дуэт The Chainsmokers, Дэвид Гетта, Афроджек (Ник ван де Валл), Стив Аоки и американец Marshmello (Крис Комсток).

При составлении рейтинга были учтены голоса читателей издания.