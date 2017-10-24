В Саудовской Аравии нашли загадочные "порталы"

Ученые обнаружили в Саудовской Аравии несколько сотен "каменных порталов" неизвестного предназначения, сообщает Newsweek.

Отhttp://korrespondent.netмечается, что объекты расположены на территории пустынных лавовых полей в нагорье Харрат-Хайбар.

На сегодняшний день найдено около 400 построек округлой и прямоугольной формы. Длина самой маленькой каменной структуры − 13 метров, самой большой − 518 метров.

По словам профессора Оксфорда Дэвида Кеннеди, их возраст может достигать нескольких тысяч лет. Специалист отметил, что бедуины называют эти конструкции "творением древних людей".

Отмечается, что подобные "порталы" ранее встречались в других странах Ближнего Востока, однако Кеннеди считает, что конструкции, обнаруженные в Харрат-Хайбар, значительно древнее прежних находок, пишет korrespondent.net.