Назван способ вычислить женскую ложь

Американские исследователи назвали три слова, по которым можно вычислить женскую ложь, передает The Times. Так, в речи обманщиц с высокой вероятностью появятся наречие "возможно", глагол "стараться" и местоимение "я".

Также установлено, что для лживого высказывания женщины используют 9,2 слов в противовес 8-ми в правдивом высказывании.

Что касается мужчин, то слова, выдающие их - это наречие "наверное" и частица "конечно".

При этом, по словам специалистов, женщины в среднем врут чаще, нежели мужчины.

Данные выводы ученых основаны на результатах анализа статистики мобильного приложения, пишет mentalfloss.com