Девушку, потеющую кровью, госпитализировали в Италии

Итальянские врачи госпитализировали 21-летнюю девушку, у которой текла кровь из ладоней и лица без признаков повреждения кожи, сообщает Canadian Medical Association Journal.

Пациентка заявила, что страдает от недуга уже три года и не может понять причину. Она отметила, что кровотечения длятся от одной до пяти минут. При этом стресс их усиливает. Девушка сообщила, что ей пришлось изолироваться от общества, что усугубило депрессию и паническое расстройство.

Врачи пришли к выводу, что девушка страдает гематидрозом — редким заболеванием, при котором пот смешивается с кровью и просачивается сквозь кожу. Болезнь вызвана поражением стенок сосудов. Пациентке прописали курс препаратов, направленных на укрепление сосудистой системы и снижение стресса, что облегчило проявления болезни, но не излечило ее полностью, пишет РИА Новости .