Новый министр обороны Евгений Стурза принес присягу

Указ о назначении министра обороны подписал председатель парламента Андриан Канду. Новый глава ведомства Евгений Стурза уже принес присягу.

Евгению Стурзе 32 года, он зампредседателя Народно-европейской партии Молдовы с 2015 года. Политическую карьеру начал в 2009, когда стал советником бывшего премьер-министра Влада Филата. Занимает эту должность до 2013.

С назначением Юрия Лянкэ главой кабмина Евгений Стурза становится руководителем аппарата правительства. Занимает эту должность до 2015, когда становится модератором Реформы публичной администрации при Институте европейских политик и реформ.

Евгений Стурза - выпускник Академии экономических наук Молдовы.



Пост министра обороны стал вакантным десять месяцев назад. В декабре 2016-го Либеральная партия лишила Анатола Шалару политической поддержки, и указ об его отставке подписал президент.

Игорь Додон обвинил Шалару в "заигрываниях" с НАТО, напомнив о нейтральном статусе Молдовы. Также президента возмутила выставка американской военной техники на Площади великого национального собрания 9-го мая. Обязанности главы минобороны до сих пор исполнял замминистра Георгий Галбура.







