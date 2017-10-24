Вопрос о выводе иностранных войск с территории Молдовы не включили в повестку ООН

Вопрос о выводе иностранных войск с территории Молдовы так и не включили в дополнительную повестку 72 сессии Генассамблеи Организации Объединённых наций.

Информацию подтвердил молдавский МИД. Представители ООН заявили, что эту проблему, возможно, обсудят на следующих заседаниях комитета.



В августе Молдова направила в Организацию письмо с просьбой включить вопрос о выводе иностранных войск с территории страны. В нём подчеркивается, что пребывание российских военнослужащих на территории Молдовы представляет угрозу безопасности и миру на международном уровне.



К письму прилагался фрагмент декларации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе от 1999 года, где приветствуется обязательство России вывести войска из Молдовы до конца 2002-го. Российские миротворческие силы находятся на левом берегу Днестра уже 25 лет.







