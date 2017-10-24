Сайт Кембриджского университета "упал" после публикации диссертации Хокинга

Сайт Кембриджского университета вышел из строя из-за большого числа желающих прочесть диссертацию физика Стивена Хокинга, сообщила газета Telegraph.

Работа "Свойства расширяющихся вселенных", которую ученый написал в 24 года, в понедельник впервые появилась в открытом доступе на сайте университета. Менее чем за сутки ради диссертации его посетили более 60 тысяч человек, пишет РИА Новости

"Это замечательно, что так много людей захотели скачать мою диссертацию. Надеюсь, они не будут разочарованы", — сказал Хокинг. По словам физика, публикуя в интернете свою университетскую работу, он надеялся "вдохновить людей", и призвал других ученых сделать то же самое.

Раньше диссертацию Хокинга можно было прочитать только в библиотеке Кембриджа или приобрести ее цифровую копию за 86 долларов.





