Перевернутые самолеты, машины и разрушенные здания: несколько торнадо обрушились на юго-восток США. ВИДЕО

В американских штатах Северная Каролина и Южная Каролина пронеслись несколько торнадо.

Четыре раза торнадо зафиксировали в Южной Каролине: три в округе Спартанбург и один – в округе Чероки.

Три торнадо зафиксировали в разных районах штата Северная Каролина. Информации о пострадавших не поступало, пишет УНИАН.