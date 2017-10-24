Ученые нашли способ улучшить работу мозга

Исследователи из Университета Макгила в Канаде и HRL Laboratories разработали устройство, повышающее способность к обучению. Речь идет об электрическом стимуляторе мозга, сообщает издание Daily Mail.

Проект профинансировало управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США.

В устройстве используется постоянный ток, воздействующий на префронтальную кору больших полушарий мозга, которая отвечает за такие когнитивные функции как память, внимание и принятие решения. Связность между различными областями мозга увеличивается, что способствует более быстрому обучению. Электроды крепятся к голове без хирургического вмешательства.

Устройство испытывалось на макаках, которые должны были определить место, где лежит еда, с помощью визуальных меток. Чтобы научиться находить связь между метками и пищей, животным потребовались 22 попытки. Однако после стимуляции постоянным током они осваивали навык всего за 12 попыток.

Исследователи надеются, что их метод получит одобрение и будет активно применяться, в том числе вооруженными силами, пишет РИА Новости.