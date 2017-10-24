New Yorker накануне Хэллоуина выпустит обложку с Трампом в образе клоуна

Новый номер еженедельного журнала New Yorker выйдет с изображением президента США Дональда Трампа в образе появляющегося из леса "опасного клоуна" на обложке.

"Вся моя жизнь разрушена. Это кошмар национального уровня", — приводятся на сайте журнала слова художника — автора иллюстрации Картера Гудрича.

"Я сейчас так же ошарашен, как и в ночь выборов год назад. Меня просили поработать над фильмами о нем. Я не могу. Сатира освещает ситуацию, которая кажется мне плачевной. Он и так карикатурный злодей, инфантильный и странный", — продолжает Гудрич и называет Трампа "опасным клоуном".

Свежий номер New Yorker выйдет 30 октября — накануне празднования Хэллоуина. Некоторые СМИ и пользователи микроблога Twitter посчитали, что изображенный в таком виде Трамп напоминает главного героя фильма "Оно" — клоуна Пеннивайза, пишет РИА Новости

Американский президент уже не впервые появляется на обложке журнала в ярком образе. В августовском номере Трамп был нарисован сидящим в лодке и дующим в парус, напоминающий белый капюшон члена праворадикальной организации "Ку-клукс-клан". Такая обложка появилась на фоне высказываний президента о протестах ультраправых в Шарлоттсвилле.







