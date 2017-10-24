Гражданин Гондураса собирался устроить теракт в ТЦ в США от имени ИГ

Гражданина Гондураса обвиняют в США в попытке теракта, который он планировал совершить от имени террористической группировки "Исламское государство"*, мужчину задержали с поличным в одном из торговых центров, сообщает министерство юстиции США.

По данным следствия, 53-летний Висенте Солано прибыл в США еще в 2002 году по туристической визе и получил в стране разрешение на временное пребывание "по гуманитарным соображениям".

В сообщении не указывается, когда именно Солано решил совершить теракт, однако отмечается, что на него вышли агенты ФБР под прикрытием, которым он и рассказал о своих планах, а также о нелюбви к США и симпатиях к ИГ*. Все дальнейшие "приготовления к теракту" проходили под контролем правоохранительных органов.