У новых смартфонов Google Pixel возникли проблемы с экраном

Корпорация Google, выпустившая свой флагманский смартфон, столкнулась с многочисленными жалобами пользователей, выражающих недовольство, главным образом, качеством экрана.

Технические обозреватели, которые получили новые телефоны для тестирования две недели назад, отметили случаи так называемого выгорания дисплея и потускнения цветовой палитры.

Представители Google обещали провести расследование, отметив, что восприняли эти сообщения со всей серьезностью, пишет ВВС.

Новая линейка компании включает модели Pixel 2и Pixel 2 XL, призвана потеснить доминирующих на рынке гигантов - Apple и Samsung.

Прошлогодняя модель Pixel была благосклонно встречена экспертами, но ее продажи оставляли желать лучшего - всего лишь 0.5% общего рынка.

Разработкой Pixel 2 занималась компания HTC, а Pixel 2 XL разрабатывалась LG.

Образец Pixel 2 XL, предоставленный для обзора Би-би-си компанией Google, страдал от "выгорания" экрана - термин, обозначающий повреждение, при котором на экране остаются "следы" изображений, долгое время присутствовавших на дисплее.

"Экран Pixel 2 XL совершенно выгорел всего через 7 дней использования!" - Запись в "Твиттере" Алекса Добби - редактора портала Android Central

"Мы внимательно рассматриваем все замечания, и наши инженеры оперативно на них реагируют, - говорит вице президент Google Марио Куэроз, ответственный за линейку продуктов Pixel. - Мы выпустим обновления, как только получим результаты исследований".

Наихудший для Google сценарий - это остановка производства Pixel, которое уже сталкивалось с задержками ранее, и, возможно, - отзыв уже выпущенных устройств.

"Не самое лучшее начало - это уж точно" - говорит Каролина Миланеси, аналитик Creative Strategies из Кремниевой долины.

"Расширение линейки продуктов было важным шагом для Google. Но теперь возникают вопросы - а готовы ли они к этому на самом деле?"

Эти новости последовали за жалобами на другой продукт Google - электронный помощник с голосовым управлением Google Home Mini voice assistant.

Было обнаружено, что устройство прослушивает разговоры без ведома пользователей из-за неисправной кнопки. Пока Google был вынужден отключить эту функцию.

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