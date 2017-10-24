У россиян при въезде в Украину будут брать отпечатки пальцев

В 2016 году в Украину въехало более 1,5 млн россиян, а с начала этого года - уже почти 1,4 млн. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил председатель Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Петр Цигикал.

По его словам, для россиян планируют ввести биометрический контроль.

"Пока россияне пересекают границу по заграничным паспортам. Но сейчас мы рассматриваем вопрос, чтобы с 1 января был введен биометрический контроль, будем снимать отпечатки пальцев. В общем у нас есть 157 международных и межгосударственных пунктов пропуска. И нам сегодня выделили 300 миллионов гривен для закупки сканеров, обустройство рабочих мест, создание сложной системы", - заявил Цигикал.

При этом он отметил, что на границе с ЕС будет стоять аппаратура, которая сможет считывать биометрические паспорта европейцев, пишет korrespondent.net

"А у россиян, поскольку у них биометрических паспортов нет, мы будем брать отпечатки пальцев и создавать свою базу. Это на базе нашего Гарта (Гарт - автоматизированная система обмена информацией относительно контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную границу Украины. - ред.). И эту информацию будем передавать разным структурам - СБУ, Миграционной службе, полиции и другим", - сообщил Цигикал.