Американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало снимок, на котором запечатлено удивительное зрелище - закат в созвездии Ориона. Фотография была сделана при помощи орбитального телескопа Hubble.
На снимке показана Туманность Ориона, которая расположена в 1500 световых годах от Земли, ниже Пояса Ориона, и представляет собой светящуюся эмиссионную туманность, пишет korrespondent.net
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW