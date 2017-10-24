Мадрид готов применить силу против Каталонии

Правительство Испании предупредило о готовности применить силу для восстановления порядка в Каталонии. В интервью The Times представитель правительства Иньиго Мендес де Виго, который также занимает должность министра образования, заявил, что Мадрид будет использовать каталонскую полицию для подавления протестов, угрожающих общественному порядку.

"Ни одно правительство не стремится к любым актам насилия, но правительство должно следить за соблюдением закона, и если есть люди с другой стороны, которые не хотят соблюдать закон, то через Mossos d'Esquadra (каталонская полиция – ред.) нам придется восстановить закон ", – сказал министр.

Ожидается, что парламент Каталонии в ближайший четверг проведет заседание, на котором его лидер Карлес Пучдемон может провозгласить независимость региона, пишет korrespondent.net