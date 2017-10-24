"Умысла не было": напавший на Фельгенгауэр отчасти признал вину

Пресненский районный суд Москвы арестовал на два месяца 48-летнего Бориса Грица, обвиняемого в нападении с ножом на ведущую "Эха Москвы" Татьяну Фельгенгауэр. Сам он на заседании вину признал частично.

С требованием арестовать Грица в суд обратилось следствие. Прокуратура поддержала ходатайство. Кроме того, уже на заседании стало известно, что Грицу уже предъявлено обвинение по статье о покушении на убийство.

Сам Гриц на заседании признал, что ударил Фельгенгауэр ножом. При этом он настаивал, что умысла убивать журналистку у него не было, и просил суд не отправлять его под стражу, сообщает ВВС.

"Господин судья, я ранее не судим, имею место проживания в городе Люберцы, не собираюсь скрываться от следствия, в связи с чем прошу изменить мне меру пресечения на более мягкую", - сказал он.

На заседании также выяснилось, что Гриц, после задержания утверждавший, что у него с Фельгенгауэр была некая телепатическая связь, имеет два гражданства - российское и израильское. Он не женат, детей у него нет, постоянного источника дохода также нет.

Перед оглашением решения суда журналисты задавали Грицу откровенно издевательские вопросы. Например, продолжает ли он телепатически общаться с ведущей. "Еще несколько таких вопросов, и у него с вами телепатическая связь начнется", - одернул особо активную журналистку ее коллега.

Назначенный Грицу государством адвокат Андрей Голоднюк в разговоре с Русской службой Би-би-си пояснил, что помимо уже проведенной психиатрической экспертизы его подзащитному может предстоять еще одна, но соответствующего постановления следствие пока не вынесло.

«Явных признаков какой-то неадекватности нет. Нормально разговаривает человек, общается, вежливый, два высших образования. То есть там все обычно, буднично. Ничего, что могло бы заинтересовать [прессу]. [Производит впечатление] более-менее адекватного", - сказал Голоднюк.