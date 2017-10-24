Изобретена вилка, которая заглушает чавканье. Видео

Японская фирма Nissin выпустила смарт-вилку для тех, кто не может есть бесшумно. В гаджет стоимостью около 120 долларов встроено устройство, которое распознает доносящиеся изо рта пользователя звуки, и тут же включает мелодию у него на смартфоне, сообщает Rocket News.

Для тех, кто чавкает при поедании лапши, в Японии существует специальный термин "noodle harassment" ("макаронное домогательство"). "Умная" вилка Otohiko призвана бороться с этой проблемой. Работа устройства продемонстрирована в опубликованном ниже рекламном ролике.

Заглушающий звуки чавканья гаджет выпущен в преддверии летней Олимпиады в Токио, которая состоится через три года. В настоящий момент в продажу поступили около пяти тысяч "умных" вилок, пишет vesti.ru.