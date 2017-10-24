В Бразилии сутки спасали выброшенного на пляж кита. ВИДЕО

Спасатели, рыбаки и волонтеры почти сутки занимались спасением горбатого кита, которого выбросило на один из бразильских пляжей. В конце концов млекопитающее удалось успешно оттащить обратно в воду.

Кита нашли на пляже Прайа Гранде в штате Рио-де-Жанейро. Для того, чтобы спасти обитателя морских глубин, пришлось прокопать траншею экскаватором, одновременно постоянно поливая кита водой из ведер, чтобы избежать обезвоживания.

Затем кита обвязали веревками, которые прицепили к рыболовному и туристическому судам, и отбуксировали на воду. Вся операция заняла около 19 часов, пишет vesti.ru

Сообщается, что, попав в привычную среду обитания, кит благополучно уплыл.