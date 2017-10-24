Москвичка десять раз ударила свою бабушку ножом

По подозрению в убийстве собственной бабушки задержана 22-летняя москвичка. Девушка нанесла пожилой родственнице не менее десяти ударов ножом.

Преступление было совершено в одном из домов на Кастанаевской улице утром 24 октября. Удары пришлось в область лица и туловища пострадавшей, которая скончалась на месте происшествия, сообщает РИА Новости.

Причины конфликта между родственниками пока неизвестны. Подозреваемая задержана, следователи устанавливают все обстоятельства происшедшего.