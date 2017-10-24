Житель Калифорнии победил в конкурсе на лучшую доску для серфинга, изготовленную из вторичных материалов, сделав свой борд из десяти тысяч найденных на местном пляже сигаретных окурков.
"Это основной вид мусора, который можно найти на нашем пляже. И никто не знает, что с этим делать", — сообщил 24-летний Тэйлор Лэйн из города Санта-Круз.
Соперники Лэйна по соревнованию, которое проходит уже третий год под эгидой компании по производству оборудования для серфинга Vissla и некоммерческой организации Surfrider Foundation, представили доски, изготовленные из мешков из-под картошки, использованной упаковки и мусора из помоек, сообщает Аssociated Press. Финал конкурса прошел в Центре экологии Санта-Круза 20 октября.
Второе место на конкурсе занял Франсуа Жобер из Франции, который изготовил лодку из ящика, в котором хранилась морковь. В прошлом году он победил в конкурсе с серфом из картонных коробок, пишет vesti.ru
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авторы DW