В Канаде оштрафовали водителя за громкое пения в автомобиле

Канадские полицейские оказались настолько суровы, что наказали водителя за то, что практически каждый хоть однажды делал в своем автомобиле - за громкое пение музыкального хита.

В канадском Монреале водитель по имени Тауфик Моалла получил штрафной "тикет" за то, что пел в своем автомобиле, передают CTV News. Правда, по утверждению местных правоохранителей, автомобилист был наказан вовсе не за пение, а за свои громкие крики, нарушающие порядок в общественном месте. Сумма штрафа за проступок такого рода оказалась впечатляющей - аж 149 долларов.



Инцидент произошел в тот момент, когда Моалла ехал в магазин за рулем своей Mazda CX-7. В тот момент кроме водителя в автомобиле никого не было, и житель Монреаля начал активно подпевать и жестикулировать, когда по радио зазвучал популярный музыкальный хит группы C&C Music Factory's под названием Gonna Make You Sweat (Everybody Dance Now).

В итоге Тауфик Моалла попал в поле зрения патруля из четырех полицейских, которые остановили водителя и поинтересовались у него, зачем он так громко кричит. Автомобилист объяснил, что подпевал песне по радио, однако через несколько минут все равно получил от полицейских штрафную квитанцию.



Впоследствии водитель заявил, что был максимально вежлив при общении с правоохранителями во время остановками и не понимает, зачем ему выписали такой крупный штраф. "Насколько я знаю, офицеры полиции не имеют права раздавать "тикеты" ни за что", - объясняет Моалла. Автовладелец уже заявил, что намерен оспаривать это наказание в суде, сообщает vesti.ru