Задержан вор, совершивший многочисленные кражи

Еще одного похитителя задержала полиция. 42-х летний житель столицы крал всё, что попадала под руки из магазинов и автомобилей. Он ограбил киоски на улице Тудор Владимиреску - вынес товары и деньги. Ущерб составил 6 тысяч леев.

Затем он обчистил машину на Андрея Дога, припаркованную во дворе, забрал ценности на 7 тысяч леев. Следствие установило, что и четыре обворованных машины на улице Крынгулуй, также его рук дело.

Ранее он был судим за аналогичные преступления и хулиганство. Открыто уголовное дело, ему грозит до 4 лет тюрьмы.