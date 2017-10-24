Нью-Йорк может уйти под воду

Учёные-климатологи Научного центра штата Пенсильвания опубликовали исследование, согласно которому символ Соединённых Штатов, город Нью-Йорк, в ближайшее время может быть частично затоплен.

Бури и штормы, по мнению исследователей, не наносят серьёзного ущерба городу, а повышение уровня Мирового океана может создать реальную угрозу инфраструктуре и жителям.

При этом составленная карта вероятного затопления затрагивает практически весь Манхэттен, включая Вест-Сайд, округ Линкольн, Саттон-Плэйс, Йорквилл, Ленокс-Хилл, Гарлем. Достанется и пригородам — Нью-Джерси будет затоплен практически полностью.

По мнению исследователей, в расчётах прогноза повышения уровня Мирового океана на три метра за несколько сотен лет может быть ошибка. Уже к 2100 году прогнозируемый уровень может оказаться выше отметки в пять метров, пишет life.ru