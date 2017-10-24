12 городов мира намерены к 2030 году запретить использование ископаемого топлива

12 крупных городов мира, в которых в общей сложности проживает почти 80 миллионов человек, намерены уже к 2030 году полностью запретить использование ископаемого топлива — нефти и газа — на своих улицах. Декларацию об этом, как сообщает канадский телеканал CBC News, власти мегаполисов подписали 23 октября.

В числе городов, чьи власти обеспокоились вопросами экологии, оказались Лондон (Великобритания), Париж (Франция), Лос-Анджелес (США), Кейптаун (ЮАР), Копенгаген (Дания), Барселона (Испания), Кито (Эквадор), Ванкувер (Канада), Мехико (Мексика), Милан (Италия), Сиэтл (США) и Окленд (Новая Зеландия).

В подписанном документе оговаривается, что к 2025 году городские власти намерены закупать городские автобусы исключительно с нулевым уровнем выбросов выхлопных газов, а к 2030-му в основных районах мегаполисов не должно остаться бензинового транспорта, сообщает life.ru

Предполагается, что на замену таким автомобилям должны прийти электротранспорт и велосипеды.