Найдены звери, у которых к зиме сжимается череп

Зоологи экспериментально подтвердили, что у обыкновенных бурозубок (Sorex araneus) в холодное время года череп становится на одну пятую меньше, чем он был летом.

Вероятно, это помогает животным пережить сезон, когда пища практически недоступна. Соответствующая научная статья опубликована в журнале Current Biology.

Авторы новой работы, учёные из Института орнитологии Общества Макса Планка, уже отмечали, что средний объём черепа и мозга бурозубок, отловленных зимой, на 20 процентов меньше, чем у зверьков, пойманных летом.

Однако точные причины феномена были неясны. Вероятно, к зиме крупные бурозубки просто погибали, так как им не хватало пищи. Чтобы установить, меняется ли размер черепа и его содержимого у одного и того же животного в зависимости от времени года, зоологи провели новый эксперимент.

С лета 2014 по осень 2015 зоологи собирали в германских лесах обыкновенных бурозубок в специальные безопасные ловушки — живоловки. Пойманным зверькам давали снотворное и обезболивающее. Во время действия лекарств их взвешивали, делали рентгеновские снимки всего тела и вживляли под кожу чип, позволявший затем идентифицировать отдельных особей.

Многие животные попадались неоднократно, в разные времена года. 12 особей удалось поймать и зимой, и весной, и летом. Измерения и рентген показали, что у всех них действительно менялись размеры черепа и головного мозга. Зимой они становились меньше, а к лету возвращались к прежним значениям. Масса бурозубок к зиме снижалась. Во многом это происходило за счёт сжимания головы, однако и позвоночник, и внутренние органы к холодам тоже становились меньше, пишет life.ru

Бурозубки относятся к отряду насекомоядных. Это очень маленькие плотоядные зверьки. Из-за своих скромных размеров они тратят существенную часть энергии на обогрев тела, поддержание его постоянной температуры. Много уходит и на работу внутренних органов, особенно головного мозга. Поэтому бурозубки вынуждены очень часто есть.

Вероятно, уменьшение размеров черепа и его содержимого — способ снизить количество необходимых для выживания калорий в период острой нехватки еды. Учёные планируют выяснить, как эти процессы влияет на умственные способности зверьков.