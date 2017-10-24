Шварценеггер рассказал о новом фильме "Терминатор"

Американский актер Арнольд Шварценеггер рассказал о будущем фильме "Терминатор". По его словам, он спасет франшизу, передает Business Insider.

Известно, что продюсировать будущий фильм будет Джеймс Кэмерон, снявший первые две ленты - "Терминатор" и "Терминатор-2: Судный день".

Режиссером фильма выступит Тим Миллер, известный по ленте "Дэдпул". В настоящий момент запланировано создание трилогии, а не только одного фильма.

"Полагаю, что Кэмерон и Тим придумали концепцию, где они могут продолжить с T-800, но сделать совершенно новый фильм", - отметил Шварценеггер.

Также актер отметил, что по его мнению, для нового фильма выбран более простой подход. Известно, что именно за сложный сюжет критиковали ленту "Терминатор: Генезис", пишет korrespondent.net