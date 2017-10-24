В Германии избран новый председатель Бундестага

Председателем германского Бундестага нового созыва избран Вольфганг Шойбле, занимавший в уходящем правительстве пост министра финансов. За его кандидатуру на учредительном заседании Бундестага проголосовал 501 депутат. Против выступили 173 депутата, еще 30 воздержались.

Первое заседание Бундестага, являющегося крупнейшим в истории ФРГ по числу депутатов, открыл представитель Свободной демократической партии (СвДП) Херман Отто Зольмс, являющийся депутатом с наибольшим стажем в парламенте Германии после Вольфганга Шойбле – 33 года.

Согласно Основному закону ФРГ, с началом работы нового Бундестага официально заканчивается срок предыдущего правительства и его председателя Ангелы Меркель.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил Меркель и ее кабинет продолжить исполнять свои обязанности до формирования нового правительства. Сегодня вечером Штайнмайер вручит министрам свидетельства об увольнении, пишет korrespondent.net