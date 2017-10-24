ДТП в Харькове: стало известно об условиях в камере Зайцевой

Камера Елены Зайцевой, которая в Харькове на Lexus въехала в толпу, оборудована центральным отоплением, водоснабжением, водоотведением, необходимой мебелью. Об этом сообщает 057.ua со ссылкой на пресс-секретаря пенитенциарной службы Ольгу Кузнецову.

По ее словам, Зайцева находится в Харьковском учреждении исполнения наказаний (№27) с 20 октября 2017 года.

Вместе с ней в камере содержатся 10 женщин, которые ранее не осуждались, и приговор в отношении которых не вступил в законную силу.

По словам Кузнецовой, камера оборудована центральным отоплением, водоснабжением, отдельным санузлом, необходимой мебелью. Есть отделенный санузел и телевизор, пишет korrespondent.net