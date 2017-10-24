Марсель утонул в мусоре из-за забастовки рабочих

В Марселе закончилась 13-дневная забастовка 200 коммунальщиков компании Derichebourg, из-за которой в городе можно было увидеть огромные кучи мусора. Как сообщает The Local, забастовку сборщики мусора объявили в знак протеста против сокращения им премий.

После этого в ночь на понедельник, 23 октября, компания и сотрудники уладили конфликт. По данным СМИ, стороны достигли "более благоприятных условий для сотрудников".

Местным жителям пообещали, что они смогут "увидеть разницу на улицах" уже сегодня утром. В некоторых районах города уборка улиц продлится до двух суток, сообщает korrespondent.net.