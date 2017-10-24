Samsung запатентовала внешний вид Galaxy S9

В Интернете появились первые схематические изображения, которые позволяют получить первую информацию о внешности будущего флагманского смартфона Samsung Galaxy S9. Судя по изображениям, гаджет получит "вырез" в экране, который будет располагаться внизу.

Предполагается, что именно в нем будет находиться сканер отпечатков пальцев, который в линейке предшественников Galaxy S8 расположен сзади.

Эксперты отмечают, что судя по снимкам, вырез в смартфонах будет очень напоминать решение в Essential Phone.

Предполагается, что этот же вырез с датчиком будет работать и как кнопка "Домой", пишет korrespondent.net