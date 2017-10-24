Первое "единое окно" заработает к концу года

Первое «единое окно» будет сдано в эксплуатацию к концу этого года, а позже оно заработает и в районах страны. Об этом объявил пресс-секретарь Демократической партии Молдовы Виталий Гэмурарь после еженедельного заседания политформирования.

Он уточнил, что система уже внедряется, а сегодня от правительства потребовали предоставить информацию о сроках сдачи системы в эксплуатацию, сообщает МОЛДПРЕС.

«Концепция «единого окна» разработана на благо интересов граждан. Система позволит сократить количество инстанций, к которым граждане будут вынуждены обращаться, и снизит затраты на оформление документов. Это очень полезная вещь, которая доказала свою эффективность в других странах. Над этим проектом ведется кропотливая работа. Первое «единое окно» будет сдано в эксплуатацию к концу этого года, а после Нового года «единое окно» появится и в районах страны», - заявил Виталий Гэмурарь.

Агентство публичных услуг было основано правительством в конце апреля. Новая структура является преемником прав и обязательств Государственного предприятия «Государственный центр информационных ресурсов Registru и подчиняется правительству. Кроме того, в состав нового учреждения вошли: ГП «Государственная регистрационная палата», ГП Cadastru, Служба гражданского состояния в подчинении Министерства юстиции и Лицензионная палата в подчинении Министерства экономики. Вследствие объединения всех перечисленных учреждений тарифы на их услуги снизятся.