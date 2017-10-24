За сжигание листьев будут начисляться штрафы

Государственная экологическая инспекция издала распоряжение, в соответствии с которым, совместно с местными органами власти, в населённых пунктах будут проводиться проверки с целью предотвращения и противодействия сжиганию листьев и растительных остатков. Штраф за сжигание листьев для физических лиц составляет от 600 до 1200 леев, а для юридических – от 6000 до 9000 леев.

Глава управления общего инспектирования Государственной экологической инспекции Нелиан Кэпэцынэ сообщил IPN, что под действие этого распоряжения подпадают, в том числе, и лица, сжигающие листья в своих домохозяйствах, так как, помимо загрязнения воздуха, дым создаёт неудобства для жизни и вызывает у людей обострения заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой систем.



„Дурная привычка сжигать листья – это сезонное явление, с которым нужно не только бороться, но и предотвращать его. Опыт прошлых лет показывает, что население городов поджигает листья после работы, иногда добраться до этих людей непросто. Сжигание листьев они мотивируют тем, что поступают на собственных земельных участках так, как считают нужным”, - добавил Нелиан Кэпэцынэ.



Начальник управления рассказал, что в минувшем году за ненадлежащее обращение с отходами было выписано штрафов на сумму около одного миллиона 600 тысяч леев. Из общего количества штрафов треть были наложены за сжигание отходов.