В Молдове растет число случаев торговли людьми

Торговля людьми в Молдове, начиная с 2000 г., является транснациональным преступлением, но в последние годы, ее уровень в пределах страны растет все больше и больше. Как передает агентство «ИНФОТАГ», к такому выводу пришли в понедельник эксперты Клуба журналистов-расследователей.

Начальник Постоянного Секретариата Национального Комитета по борьбе с торговлей людьми Екатерина Бережан сказала, что если торговля людьми за границей основывается на сексуальной эксплуатации и обороте человеческих органов и тканей, то в пределах страны действуют все виды эксплуатации: сексуальная, трудовая, оборот человеческих тканей и попрошайничество.



«Если раньше чаще говорилось о сексуальной эксплуатации, которая относится к женщинам, то сегодня набирает обороты трудовая, относящаяся к мужчинам. Согласно статистике в 2016 г., жертвами стали 105 мужчин и 95 женщин», - подчеркнула она.



Возраст эксплуатации женщин резко падает. Если 10 лет назад он составлял 18 лет, то сейчас - 10-12 лет. Согласно стратегии Европейской комиссии, наказание предусматривается за торговлю детьми от восьми лет и старше, а Молдова изменила критерий - от 10 лет. Если раньше было тяжелее привлечь людей для эксплуатации, так как например, цена документов для выезда составляла 5 тыс. евро, то сейчас сумма не превышает 2 тыс. евро.



Центр журналистских расследований создал в 2009 г. Гид этических норм для документирования и написания материалов о торговле людьми и семейном насилии. В соответствии с ним, очень важно предотвращение торговли людьми, поскольку «некоторые из жертв 2000 г. до сих пор нуждаются в реабилитации».



Гид обновлен в 2017 г. Он теперь включает стратегии по борьбе с торговлей людьми, защиту уязвимых людей, безопасность, в особенности к журналистам, которые должны первыми информировать общественность об этой опасности.