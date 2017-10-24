Задержан вор-карманник, орудовавший в маршрутках на Рышкановке

Сотрудники полиции Кишинева задержали вора-карманника. Им оказался 35-летний житель столицы, ранее судимый за аналогичные преступления.

Инцидент произошел в столичном секторе Рышкановка. По данным полиции, мужчина украл мобильный телефон из сумки 29-летней женщины, в микроавтобусе №112. По словам пострадавшей, стоимость телефона составляет 6300 леев.

Затем, подозреваемый сел в микроавтобус №129, где украл из сумки 31-летней женщины, кошелек с деньгами и документами, причинив ущерб на сумму 2500 леев.

Третий случай кражи произошел утром 16 октября, в микроавтобусе №192, когда мужчина вытащил из кармана одежды потерпевшей мобильный телефон и деньги, причинив ущерб на 1750 леев, пишет point.md

Подозреваемый признал свою вину, а деньги и документы были изъяты и переданы владельцу. Мужчине грозит штраф размером от 13 000 леев до 17 000 леев, неоплачиваемый труд в пользу общества на срок от 180 до 240 часов либо лишение свободы сроком до 2 лет.