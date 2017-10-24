Драка в Афганском парке: пьяные мужчины избили парня

Инцидент произошел в Афганском парке в столичном секторе Рышкановка. Выпившие парни искали повод для ссоры с прохожими.

Вскоре они подошли к двум незнакомым прохожим и начали спорить. В результате конфликта двое парней начали жестоко избивать пострадавшего, передает canal3.md.

Свидетель происходящего, позвонил в 902, сообщив правоохранительным органам об инциденте. На место происшествия прибыли полиция и машина скорой помощи. Врачи доставили пострадавшего в больницу. Подозреваемого доставили в Инспекторат полиции столичного сектора Рышкановка. Молодой человек утверждает, что он ни в чем не виновен.

Сотрудникам полиции столичного сектора Рышкановка предстоит установить, что стало причиной конфликта и найти двух других подозреваемых, которые сбежали с места преступления. Только после этого обвиняемые могут быть привлечены к ответственности, пишет point.md