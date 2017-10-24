Назначенный во вторник декретом Андриана Канду министр обороны Евгений Стурза сообщил, что основную ставку будет делать на улучшение международного сотрудничества с внешними партнерами. Об этом он заявил после церемонии принятия присяги в госрезиденции.
Он также добавил, что будет "делать особую ставку на улучшение международного сотрудничества с внешними партнерами".
"Национальная армия нуждается в модернизации, дополнении состава и его подготовке, обеспечении техникой и вооружением, обеспечении материально-технической базы на самом высоком уровне", — сказал новый глава Минобороны.
По его словам, другим приоритетом его работы станет обеспечение профессионализма армии, пишет sputnik.md.
"Эту тему более подробно представлю позднее, так как она предполагает более глубокую реформу, что потребует анализа последствий до того, как процесс будет запущен. Улучшение социальных условий военных также станет приоритетом. Обязанность армии – служить Родине и ее гражданам", — отметил Стурза.
Спикер парламента Андриан Канду в качестве и.о. президента страны подписал во вторник указ о назначении министром обороны Молдовы Евгения Стурзы и принял его присягу.
"Хочу поблагодарить за доверие, которое мне выразили. Вместе со вступлением в должность хочу, чтобы Республика Молдова превратилась из потребителя безопасности в ее поставщика", — сказал Стурза.
С конца 2016 года в Молдове не было министра обороны. В сентябре 2017 года премьер Молдовы Павел Филип и Демпартия, которой принадлежит парламентское большинство, порекомендовали президенту Игорю Додону утвердить в должности руководителя оборонного ведомства председателя Народно-европейской партии Евгения Стурзу.
Молдавский лидер дважды отклонил кандидатуру от главы кабмина, предложив назначить на пост министра обороны Виктора Гайчука. Филип счел аргументы президента недостаточными. В итоге правительство на специальном заседании 19 сентября приняло решение обратиться в Конституционный суд за пояснениями, что делать в случае, если президент повторно отказывается назначать министра.
17 октября КС постановил, что "отказ президента исполнять конституционные обязательства представляет невозможность временно исполнять соответствующие обязанности и оправдывает их исполнение председателем парламента или премьер-министром". По каждому отдельному случаю КС выносит решение отдельно. В ответ на это Додон заявил, что несмотря на решение КС не признает Стурзу министром обороны.
Тогда правительство обратилось в суд с просьбой пояснить, кто именно может назначить министра обороны страны вместо президента — премьер или спикер парламента. Конституционный суд (КС) Молдовы принял решение, что председатель парламента или премьер страны может вместо президента назначить министра обороны республики.
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|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW