Кишиневский мунсовет не утвердил председателя избирательного совета из-за отсутствия кворума

Кишиневский муниципальный совет так и не утвердил председателя Окружного избирательного совета и не назначил членов участковых избирательных бюро. Заседание КМС не состоялось из-за отсутствия кворума.

В зале присутствовали только муниципальные советники от Партии социалистов.



"Если этот вопрос не будет обсужден в КМС, его рассмотрит Окружной избирательный совет. Членов участковых избирательных бюро определит Местный окружной совет", - заявил и.о. секретаря КМС Адриан Талмач.



Советники-либералы бойкотировали заседание. Свое решение они объяснили нежеланием участвовать в незаконных действиях социалистов.



”Мы не принимали участия в заседании, чтобы у них не было возможности назначить своих людей в участковые избирательные бюро, сделать их пристрастными, представленными только одной партией. Это противоречит Избирательному кодексу”, - сообщил советник ЛП Ион Чебан.



До референдума по вопросу об отставке мэра столицы Дорина Киртоакэ осталось меньше месяца, однако не все жители муниципия занют о проведении плебисцита.



Немало в столице и таких, кто уверен: референдум не состоится.



Референдум по вопросу об отставке Дорина Киртоакэ назначен на 19 ноября. В муниципии Кишинев откроют 307 участков для голосования.





