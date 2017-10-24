Владимир Воронин подверг критике Игоря Додона и Дорина Киртоакэ

"Игорь Додон - неконституционный президент". Так отозвался о бывшем однопартийце лидер коммунистов Владимир Воронин, говоря о назначении министра обороны.

"Он неконституционный, все его указы неконституционные. Когда ему удобно – он следует Конституции, когда нет – не делает ничего. Будто у Молдовы других проблем нет, кроме назначения министра обороны. Это, как говорят в народе, игра в бирюльки", - заявил председатель ПКРМ Владимир Воронин.



Шквал критики лидер ПКРМ обрушил и на отстраненного мэра столицы Дорина Киртоакэ.



"Если бы он не был таким больным на голову, давно бы подал в отставку. Он же ни на что не годен, и чтобы понять это, достаточно было один раз внимательно посмотреть в зеркало. Кишинев от него пострадал больше, чем Дрезден от бомбардировок 45 года", - сказал Владимр Воронин.



Журналистов Владимир Воронин собрал, чтобы объявить план мероприятий, посвященных столетию октябрьской революции. ПКРМ приурочила к годовщине международную конференции и торжественное заседание пленума партии. И по традиции - возложение цветов к памятнику Ленину.





