В небе над США заметили «огненных медуз». ВИДЕО

Ночное небо над штатом Оклахома в США готовилось к грозе. Наряду с разрядами, мелькавшими на горизонте, наблюдатели увидели редкое и красивейшее явление — красные спрайты.

Красные спрайты встречаются очень редко, однако одному удачливому оператору чрезвычайно повезло: он снял всполохи шесть раз в начале октября.

Все произошло 6 октября, когда Пол Смит вышел с видеокамерой на улицу перед грозой. Сначала его внимание было приковано к сверкающему вдали горизонту, но переместив камеру немного ближе, он увидел шокирующих «небесных медуз».

аинственные вспышки обычно случаются на высоте в 50–60 км над поверхностью планеты. Их редко удается увидеть с земли — они крайне недолговечны и обычно незаметны глазу.

Полу Смиту невероятно повезло: он увидел красные спрайты шесть раз за один вечер. Несмотря на то что Смит — искушенный наблюдатель и занимается съемкой погодных явлений очень долгое время, «небесные медузы» поразили его до глубины души.

Так называемые спрайты, «призраки», — это яркие сгустки, напоминающие огромные шаровые молнии, которые летят со скоростью, равной одной десятой скорости света, сначала вертикально вниз, а потом вверх.

Они могут быть результатом химических соединений, воздействующих на атмосферные процессы. Ученые предполагают, что из-за них может меняться климат и разрушаться озоновый слой, пишет moya-planeta.ru